Le notaire Jean-Patrick Moutien revendique son innocence mais reste en détention

Mis en examen le 10 mars dernier à Saint-Pierre, l'homme de loi déjà frappé par une interdiction d'exercer pendant dix ans en 2001 et bientôt dans le box des accusés de la cour criminelle pour faux en écriture, est écroué dans le cadre de cette nouvelle procédure. Ce mardi, il a fait appel de son placement en détention. En vain. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 14:54

Après le rejet de son pourvoi en cassation et alors qu'il devrait comparaitre dans les prochains mois devant la cour criminelle pour un faux en écriture dans le cadre de la vente d'un terrain à Pierrefonds en 2017, Jean-Patrick Moutien, 67 ans, est de nouveau inquiété dans une affaire de la même veine. Mais cette fois, à l'issue de sa mise en examen le 10 mars dernier, le notaire tamponnais a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD) du Sud pour les premiers pas de l'enquête.



Cette fois-ci, l'homme de loi est soupçonné de s'être versé 175 000 euros au moment de la clôture de l'exercice comptable de la SCP Rossollin - Moutien et Béhar dans laquelle il est associé. Des sommes qui seraient, selon le parquet de Saint-Pierre, supérieures à celles qu'il aurait dû se prélever.



D'autre part, l'officier public est inquiété pour avoir rédigé des attestations valant titre de propriété qui seraient fausses entre 2016 et mars 2023. Celles-ci concerneraient 150 parcelles engageant leur vente au profit de deux acquéreurs.

Ces accusations font écho aux dix ans d'interdiction d'exercer prononcés en 2001 par la Chambre des notaires de La Réunion pour abus de biens sociaux. Dans la nouvelle affaire qui vaut au notaire de se retrouver derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Domenjod, la chambre disciplinaire des notaires de Paris est saisie. Appelée à se prononcer le 17 mars dernier, l'examen de la situation de Jean-Patrick Moutien a été renvoyée au 14 avril prochain.



Dix ans d'interdiction d'exercer en 2001



En attendant de plaider dans l'Hexagone, son avocat, Me Luc Brossollet, était présent dans le prétoire de la chambre de l'instruction ce mardi aux côtés de son client qui est resté impassible sur le banc des prévenus. Dans une longue plaidoirie, la robe noire a tenté de démonter les raisons pour lesquelles son client a été envoyé en prison. Des raisons appuyées par le ministère public engageant les magistrats de l'instruction à confirmer la décision du JLD. Pour Emmanuelle Barre, la vive opposition et l'attitude du mis en cause refusant la perquisition des enquêteurs à son domicile en octobre dernier - ses derniers avaient été forcés d'escalader le mur - est un indice de culpabilité.



De la même façon, le notaire du Tampon doit être tenu à l'écart des clients concernés par le faux en écriture - une centaine - afin que l'enquête puisse déterminer "s'ils sont témoins ou actifs dans le processus". L'avocate générale a indiqué que le risque de pression devrait être évité au cas où Jean-Patrick Moutien "ait donné des directives" , notamment à l'attention de ses salariés.



Raisonnement acadabrantesque



Des arguments qui ont fait bondir Me Luc Brossollet, introduisant son propos en indiquant que son client avait été nommé en 1996 contre l'avis de la chambre des notaires "à cause de sa couleur de peau" car, a ajouté le conseil, "étant malbar, il allait capter toute la clientèle des blancs. La chambre ne rêve que d'une chose c'est de récupérer son étude pour 4 centimes", a poursuivi la robe noire.



Sur l'abus de confiance, l'avocat a insisté sur le fait que Jean-Patrick Moutien, en tant qu'associé, avait tout à fait le droit de prélever des sommes sur le compte de la SCP, charge étant de rectifier le tir lors de l'assemblée générale après l'arrêt des comptes . Quant à la protection d'éventuelles victimes de pression, l'avocat a précisé qu'elles n'étaient même pas identifiées, qualifiant le raisonnement de la partie poursuivante "d'acadabrantesque".



Enfin, la défense a fait état d'une négociation bien avancée afin que son client cède ses parts à ses associés avant de mettre un terme à sa carrière. "De quoi a peur la justice? Qu'il se suicide ? " a interrogé Me Luc Brossollet pour conclure.



Ces arguments n'ont pas convaincu les magistrats de l'instruction qui ont, ce mercredi, confirmé la décision du JLD.