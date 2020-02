Le nord et l’ouest de La Réunion en vigilance orages

Météo France informe qu’avec le passage au Nord de la Réunion de la Dépression résiduelle FRANCISCO, la Masse d'air est instable, une zone plus active déclenche des orages en mer qui peuvent toucher les zones Nord et Nord-Ouest de la Réunion.

Le reste de la Réunion n'est pas à l'abri d'un coup de tonnerre isolé.



La rivière des Roches et la Rivière des Marsouins sont notamment en vigilance crue jaune suite aux précipitations.