A la Une . Le nombre de touristes multiplié par 153% par rapport à 2021

L'IRT a publié les chiffres de la fréquentation de l'île et ils ont de quoi redonner le sourire aux professionnels du secteur après deux ans plus que maussade. Ce sont près de 200 000 touristes qui ont visité La Réunion sur le premier semestre 2020, soit une hausse de 153% par rapport à 2021. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 17:17

Avec 202.542 visiteurs au 1er semestre 2022, la destination Réunion connaît une forte croissance dans la fréquentation et les recettes touristiques extérieures. La reprise de l’activité touristique s’est grandement accélérée au cours des 6 premiers mois de l’année 2022 avec une augmentation de 153,7% du nombre de visiteurs par rapport au 1er semestre 2021.



Le marché hexagonal confirme son rôle de socle avec 85% des flux. On constate également le retour des clientèles internationales en provenance de l’océan Indien (9%) et de l’Europe (5%), notamment l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. Le montant total des recettes touristiques générées par le tourisme extérieur au cours du 1er semestre est évalué à 171,8 millions d’euros (+165% en 2021, -5,6% en 2019).



« Je salue le retour à un niveau de fréquentation proche de celui de 2019. J’ajoute dès à présent que la reprise amorcée s’est également confirmée au mois de juillet 2022 au cours duquel nous avons accueilli 51 979 touristes extérieurs. Cela fait un total de 254 526 touristes extérieurs accueillis sur les 7 premiers mois de l’année, soit un chiffre supérieur au nombre total des touristes extérieurs accueillis sur l’ensemble de l’année 2021. C’est une bonne nouvelle pour le secteur touristique réunionnais qui confirme sa résilience après 2 années de crise Covid. Même si j’appelle à la vigilance et à la prudence quant à l’évolution de la situation économique et géopolitique, cette amélioration de nos indicateurs économiques crée des conditions désormais plus favorables au déploiement d’une nouvelle ambition régionale. Nous souhaitons porter pour les générations d’aujourd’hui et de demain un tourisme de sens et de valeur, un tourisme fort de notre patrimoine, de nos territoires et de notre art de vivre », commente Patrick Lebreton, président de l’Île de La Réunion Tourisme.