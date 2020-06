A la Une ... Le nombre de cas de Covid-19 en augmentation, un important cluster identifié à la prison de Majicavo

2175 cas de Covid-19 confirmés à Mayotte et un nouveau décès à déplorer hier, soit 28 personnes mortes au total. Un important foyer de transmission du virus a été identifié à la prison de Majicavo. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 10:48 | Lu 207 fois

Ces dernières semaines, le nombre de cas a fortement augmenté dans l’île aux parfums. Selon les chiffres du Comité Scientifique, le taux de positivité calculé du 27 mai au 2 juin atteint les 30 %, relate Les Nouvelles de Mayotte.



Un cluster a été identifié à la prison de Majicavo. Les premiers cas identifiés sont apparus chez les gardiens fin avril. Après dépistage de l’ensemble des personnels et des détenus le 31 mai, 188 cas ont été découverts pour un taux de positivité de 53%.



D’autres foyers de transmission du virus ont été identifiés dans le 101e département français. La moitié des cas confirmés entre le 27 mai et le 2 juin sont comptabilisés hors de la prison. "Le 5 juin 2020, 3 clusters sont en cours d’investigation, 4 sont maitrisés mais suivis et 10 clusters sont clôturés", indique le journal. Les cas confirmés et ostracisés freinent les investigations et font chuter le nombre de prélèvements.



L’archipel de Mayotte toujours confiné et placé en orange, le Conseil scientifique estime également qu’une campagne électorale présenterait "des risques particulièrement élevés".