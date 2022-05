Le nombre de cas Covid continue de diminuer à Mayotte, aucune hospitalisation constatée

L'Agence régionale de santé de Mayotte a effectué hier un nouveau point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. 58 nouveaux cas ont été détectés au 23 mai avec un taux d'incidence de 20,8 (nombre de cas pour 100.000 habitants) et un taux de positivité de 2,6 %. Comme la semaine dernière, aucune hospitalisation n'était à déplorer.



Ces chiffres sont en constante diminution. La semaine dernière, le bulletin hebdomadaire faisait état de 62 nouveaux cas au 16 mai avec un taux d'incidence de 22,2 et un taux de positivité de 2,2 %.



L'ARS rappelle que pour limiter la propagation de l’épidémie sur le territoire, il convient de se faire vacciner, respecter les gestes barrières, se faire tester et s’isoler en cas de test positif, de symptômes ou de contact à risque.



Si l'ensemble de la population est susceptible de contracter la Covid-19, certaines personnes sont plus à risque de développer une forme grave. Il s'agit des personnes âgées, des malades avec comorbidités ainsi que les immunodéprimés.



Pour faciliter l’accès à la vaccination de toute la population, des centres mobiles seront disposés la semaine sur les secteurs suivants :

• Mardi 31 mai - 9h/15h : Kawéni/Bandrajou : Grande place de terre

• Mercredi 1er juin - 9h/15h : Handréma : A côté du plateau

• Jeudi 2 juin - 9h/15h : Chirongui : Pôle culturel

• Vendredi 3 juin - 9h/15h : Dapani : La mosquée