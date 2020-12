La grande Une Le navigateur Kevin Escoffier, recueilli par la frégate Nivôse, est en route vers La Réunion

Après son naufrage lors du Vendée Globe, le skipper Kevin Escoffier avait été secouru par son adversaire dans la course, Jean Le Cam. La frégate Nivôse vient de l'embarquer et fait route vers notre île. Par B.A - Publié le Dimanche 6 Décembre 2020 à 10:46 | Lu 621 fois

Kevin Escoffier a chaviré au large du Cap de Bonne espérance le 30 novembre dernier. Après plusieurs heures dans un radeau de survie en plein coeur des quarantièmes rugissants, le navigateur a été secouru par Jean Le Cam, son concurrent.



Pour que Jean Le Cam puisse poursuivre son Vendée Globe, le naufragé devait être évacué du voilier de Jean Le Cam. C'est chose faite, par la frégate Nivôse, basée au Port, qui avait été déroutée sur place alors qu'elle rentrait des Terres australes et antarctiques françaises.



Le skipper malheureux devrait ainsi arriver à La Réunion en fin de semaine.





