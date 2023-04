A la Une . Le multivers musical réunionnais rassemblé à Expobat St-Paul

Le Kartel Prod organise une soirée musicale 100% locale ce samedi 13 mai à l'Expobat Saint-Paul. Le séga, le zouk et la gommance seront notamment représentés sur scène pour le "Kartel du 974". Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 07:10

Le Kartel Prod s'est fendu d'un communiqué pour annoncer avoir "tenu sa promesse". Le label organisateur d'événements fait venir depuis maintenant plus d'un an des pointures de la musique moderne nationale. Mais pour les prochaines vacances, la société menée par DJ Skam va proposer au public un plateau 100% local.



Le "Kartel du 974" se déroulera le samedi 13 mai à l'ExpoBat Saint-Paul (au lendemain du festival Shatta Bouyon qui donnera le coup d'envoi des vacances scolaires). La scène sera partagée par des artistes réunionnais de tous horizons.



Les lovers afro-zouk Barth, Lil Jooe et GTNN seront présents. Tout comme la relève du séga réunionnais, Clara et Morgan. Missty sera aussi sur scène. La gommance ne sera pas en reste avec PLL au micro et l'incontournable DJ Sebb derrière les platines.



Le Kartel Prod conclut son communiqué avec une précision : "Les artistes locaux auront les mêmes moyens techniques que pour ses autres productions afin de donner un vrai show 974 que les Réunionnais attendent depuis longtemps."



Et pour ceux qui se demandent qui se demandent pourquoi le maloya ne sera pas représenté, DJ Skam explique qu'une soirée spéciale de mise en avant de la musique traditionnelle réunionnaise est en cours de préparation.



