Le mouvement de grève des greffiers se poursuit au tribunal de Saint-Pierre

Par GD/PB - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 08:20





"Les magistrats auront à peu près 1000 euros de plus de revenus. C'est vrai que nous ne sommes pas des magistrats et nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Nous ne demandons pas à avoir une majoration aussi importante qu'eux. Mais ce qu'on nous propose actuellement est ridicule, voire insultant pour notre profession. Nous sommes des maillons importants, les petites mains qui travaillent dans l'ombre et nous voulons être reconnus pour tout le travail que nous faisons", a expliqué Gina Dolciné, déléguée SDGF-FO. L'ambiance est loin d'être solennelle au tribunal de Saint-Pierre ce jeudi matin. Les greffiers poursuivent leur mouvement de protestation lancé le 26 juillet dernier . Hier, ils avaient déjà manifesté leur ressentiment en jetant leur robe.Ce jeudi matin, les greffiers du tribunal de Saint-Pierre se sont à nouveau réunis pour poursuivre leur grève . Dans une ambiance bon enfant, ils ont décidé de faire le tour du palais de justice en dansant et en chantant.Pour rappel, les greffiers protestent contre une dégradation d'échelon et jugent l'augmentation de 50 euros mensuels insuffisante."Les magistrats auront à peu près 1000 euros de plus de revenus. C'est vrai que nous ne sommes pas des magistrats et nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Nous ne demandons pas à avoir une majoration aussi importante qu'eux. Mais ce qu'on nous propose actuellement est ridicule, voire insultant pour notre profession. Nous sommes des maillons importants, les petites mains qui travaillent dans l'ombre et nous voulons être reconnus pour tout le travail que nous faisons", a expliqué Gina Dolciné, déléguée SDGF-FO.