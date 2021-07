Communiqué Le mouvement "Engagé" réclame "une réelle politique de réhabilitation des routes de Saint-Leu"

Le mouvement "Engagé" déplore l'état des routes de la ville de Saint-Leu et réclame "une réelle politique de réhabilitation des routes". Le communiqué de Dominique Mardaye, représentant du mouvement : Par N.P - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 15:36

Un an déjà. Un an que les automobilistes qui empruntent les routes de la ville sont confrontés à des nids de poules et routes abîmées. Combien d'entre vous, d'entre nous, passe par les mêmes chemins, les mêmes voies routières pour rentrer dans notre belle commune et "tape" dans les mêmes nids de poules ?



Ne payons-nous pas des impôts pour un meilleur cadre de vie ? Ce cadre de vie passe aussi par une amélioration des routes de la ville. Une voiture achetée, une assurance payée, des frais d'entretiens, c'est normal que le consommateur paye. Cependant, payer des frais d'amortisseurs, de pneus éclatés ou autre parce que les routes ne sont pas entretenues, c'est de la compétence de la mairie ou collectivités dont les routes sont dépendantes. Pour cela, la mairie doit absolument jouer son rôle premier de réparations d'urgences, force est de constater que ce rôle n’est pas effectué par la municipalité de Saint-Leu aujourd’hui.



Le mouvement "Engagé", appelle l'ensemble des citoyens, confronté à ce genre de problématiques, à interpeller la mairie de Saint- Leu, ou à contacter le mouvement "Engagé" sur l'adresse :

mouvementengage@gmail.com, afin de s'organiser en collectif pour entamer des procédures citoyennes et judiciaires pour les intérêts des citoyens de la ville.



Pour le mouvement "Engagé"

Son représentant Dominique MARDAYE





