Le moustique tigre "actif et installé" en Ile-de-France

11 cas autochtones de dengue signalés dans l'Hérault en 2014, 7 dans le Gard en 2015 et 17 de chikungunya dans le Var en 2017. Le moustique tigre gagne du terrain en France hexagonale.



Plus habitué à évoluer sous nos latitudes, l'aedes albopictus est désormais considéré comme "actif et installé" dans 42 départements notamment dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, indique le dernier point de situation du ministère des Solidarités et de la Santé de janvier dernier. La présence de l'insecte fait craindre des épidémies de chikungunya, dengue ou encore zika.



Ces départements seront placés sous une surveillance particulière dès l’arrivée des beaux jours, période de prolifération du moustique. La première des mesures étant d’éliminer toutes les eaux stagnantes.



Un portail a également été mis en ligne pour signaler les moustiques tigres et aider à suivre l’extension de son implantation.