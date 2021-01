A la Une . Le moulin à manioc est devenu un moulin à makots

Les riverains du Moulin à eau du quartier du Tour des Roches à Saint-Paul ne supportent plus les incivilités dont ils sont victimes. Entre les déchets qui jonchent ce lieu historique et les nuisances sonores, les habitants crient leur ras-le-bol. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 à 17:14 | Lu 661 fois

Bâti en 1820 pour broyer du manioc, le moulin à eau du Tour des Roches reçoit un bel héritage pour les services rendus. Le moulin à eau est devenu l’emblème du quartier du Tour des Roches à Saint-Paul. Malheureusement, si ce coin de l’île a su garder un côté Réunion lontan charmant et apaisant, il est victime d’un mal très moderne : la pollution, quelle soit visuelle ou sonore.



De nombreux riverains ne supportent plus la situation. Des groupes de personnes viennent passer la soirée sur ce lieu en laissant leurs déchets par terre. Pire, ils mettent de la musique à fond durant une partie de la nuit, empêchant les habitants de dormir, quand ce ne sont pas des bagarres qui troublent la tranquillité du lieu. Les toilettes installées il y a un an sont devenues un cauchemar visuel et olfactif.



Autre problème pour les habitants : le stationnement des visiteurs. Les personnes qui viennent se rassembler, souvent à plus de six personnes, se garent n’importe comment et empêchent les habitants de passer. Ils n’hésitent pas à se stationner sur un passage réservé aux riverains, pourtant délimité par une barrière, provoquant des altercations avec le voisinage. Une altercation récente a même provoqué une réunion entre habitants afin de trouver une solution.



Les habitants du quartier se sentent abandonnés. Ils espèrent que la municipalité ou les forces de l'ordre mettent fin à cette situation qui ruine la tranquillité de ce quartier historique.









