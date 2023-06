Courrier des lecteurs Le moteur de l'Europe bat de l'aile!

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 07:47

L'Allemagne ne s'est pas vue vieillir.... L'Europe va-t-elle vers un déclin ? La vieille Europe s'épuise .... Beaucoup de signes annonciateurs le prouvent outre son économie et sa transition écologique ratée : ...Sa sociologie exposée aux invasions diverses et variées venant des terres, des mers et des guerres . ...Son manque d'unité culturelle et linguistique ... ...L'effritement de son unité culturelle et/ ou religieuse attaquées par tous les côtés et par divers courants de laïcité et de religions. ...De tout cela, l'unité politique a du mal à se forger un chemin...à trouver une voie de ralliement pour rassembler cette mosaïque de cultures et de peuples sans âme ! Un véritable exorcisme doit être pratiqué pour la guérir de ce mal qui la ronge. Beaucoup de charlatans se jettent à son chevet, sans qualification ni expertise appropriées. En clair sans références. Avec comme seul remède du gros sel plein la poche. A chacun de nous, il nous reste notre document Passeport mais pour combien de temps encore. En réf.[La Fin de l'Euro - Quand le moteur de la croissance européenne se tait à jamais Marco Oehrl/Investing.com | Investing.com