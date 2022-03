La grande Une Le motard décédé à La Montagne était bien connu dans le milieu des rallyes

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 6 Mars 2022 à 20:18

Nous vous rapportions ce midi le décès d'un motard à la suite d'un accident avec une voiture sur la route de La Montagne, à Saint-Denis.



Projeté dans un ravin profond d'une vingtaine de mètres sous la violence du choc,il a fallu l'intervention du peloton de gendarmerie de haute montagne pour le récupérer avant son évacuation dans un état grave par l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie jusqu'au CHU de La Réunion.



Il devait malheureusement décéder un peu plus tard.



Nous avons appris qu'il s'agissait de Jean-Pierre Damour, une personnalité bien connue du monde des rallyes à La Réunion. Il était le co-pilote de Gérard Julian depuis plusieurs dizaines d'années, sur différentes voitures dont sa célèbre Simca Rallye 2 et tout dernièrement sur une Lotus Elise.



La rédaction de Zinfos présente ses condoléances à sa famille.









