A la Une . Le montant et les conditions d'attribution de l'Allocation de rentrée scolaire 2021

L’allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée, sous conditions de ressources, aux familles aux revenus modestes pour les enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Elle aide les familles à assumer le coût de la rentrée. Pour la rentrée 2021, l'Ars peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2015 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. La CAF de La Réunion informe des modalités de versement et du montant de l'allocation pour cette rentrée 2021. Par LG - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 12:21











Publicité Publicité