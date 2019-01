Le montant de la cagnotte du boxeur de gendarmes provoque une vague d'indignation

En mettant en ligne une cagnotte "Leetchi" afin de subvenir aux frais d'avocat, la famille du boxeur,Christophe Dettinger, a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Afin de pas envenimer les choses, le montant de la cagnotte qui se termine dans plus de 40 jours, a été masqué.



Alors que le montant dépasse les 120 000€ en 24H, le Crédit Mutuel, qui supporte cette collecte via une de ses filiales, a ordonné une enquête interne afin d'en vérifier la légalité.



De Mounir Mahjoubi, pour qui "cela rapporte de frapper un policier" à Linda Kebbab, délégué nationale du syndicat Unité SGP Police, en passant par Marlène Schippa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations qui qualifie une "collecte honteuse", comme le rapporte Ladepêche.fr, les réactions fusent.



Renaud Muselier, président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a de son côté contre attaqué en lançant mardi une cagnotte en ligne pour les forces de l'ordre blessées lors de manifestations de "gilets jaunes".



Face à la polémique grandissante, Leetchi a décidé de clôturer la cagnotte de Christophe Dettinger.