A la Une . Le monde de la nuit "n'y croit plus"

Depuis le 10 décembre dernier, l’accueil de public est interdit dans les discothèques. "A partir du 3 janvier, cette mesure est prolongée trois semaines de plus", a annoncé le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, sur France inter. Une nouvelle à laquelle s’attendait Fréderic Dijoux, président de l’Aper (Association des professionnels de l' évènementiel de la Réunion), mais qui vient un peu plus peser sur le moral des troupes. Par Maéva Huart - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 17:46

Le 15 décembre dernier, les membres de l’APER ont émis leurs doléances lors d’une audience à la préfecture afin d’essayer de faire rouvrir les pistes de danse durant la période des fêtes, sans succès. À la veille d'une nouvelle réunion visant à évoquer les aides accordées pour la nouvelle année, Fréderic Dijoux, président de l'Association des professionnels de l'événementiel de La Réunion, fait part de ses désillusions.



Vous attendiez-vous à cette prolongation ?



Fréderic Dijoux : Je m’y attendais, et je suis persuadé à 100% que cette mesure sera encore re-prolongée après le 24 janvier.



Comment a évolué le secteur de l'événementiel depuis l’arrivée de la pandémie ?



L’évènementiel en 2019 s’élevait à 85 millions d’euros de chiffres d’affaires, à ce jour il en est à 5 millions. Nous n’avons pu de visibilité.



Aurez-vous un coup de pouce économique au vu de cette nouvelle prolongation ?



Nous aurons une réunion demain (mardi, ndlr) à la préfecture sur les aides accordées pour la nouvelle année. A voir maintenant quelles seront ces aides et si elles seront adaptées à nos entreprises mais il faut parfois que les entreprises aient déjà un certain capital pour percevoir des aides.



Comment voyez-vous l’année 2022 si cette situation perdure ?



On a pu bricoler en 2021, là, c’est le flou total. Les banques ne nous suivent plus et nous disent de mettre en place notre Prêt garanti par l’Etat (PGE) (aide accordée par les banques aux entreprises dont la trésorerie est impactée par le Covid-19), mais cela ne fonctionne pas forcément. Nous sommes fatigués moralement…



Avez-vous des espoirs ou des alternatives concernant la reprise de l’activité du secteur de l'événementiel ?



On y a cru en 2021, pour 2022 on n’y croit plus… Les mesures sont incohérentes, tous les autres secteurs continuent à travailler, il faudrait un vrai dialogue entre tous les secteurs d’activités... Il suffit d’un nouveau variant ou d’un nouveau pic de l’épidémie pour que tout s’efface.