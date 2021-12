International Le monde de la mode en deuil : Virgil Abloh terrassé par un cancer

Le monde de la mode perd un de ses génies. Virgil Abloh. Le directeur artistique de la maison Louis-Vuitton a succombé ce dimanche à un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années. L'annonce a été confirmée par le groupe LVMH, maison-mère de Vuitton. Âgé de 41 ans, il laisse une femme et deux enfants. Par NP - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 07:59

Le groupe LVMH, la Maison Louis-Vuitton et Off White ont l’immense douleur d’annoncer la disparition de Virgil Abloh, terrassé ce dimanche 28 novembre par un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années. pic.twitter.com/MMAFKf8bki

— LVMH (@LVMH) November 28, 2021



Né de parents ghanéens, Virgil Abloh aura connu une ascension fulgurante dans le monde de la mode. Parmi l'un des premiers créateurs noirs dans le monde très policé de la haute-couture et très engagé auprès de la communauté afro-américaine, il devient l'un des créateurs les plus suivis en 2013 en s'imposant roi du streetwear de luxe lorsqu'il fonde la marque Off-White, qui allie culture street et haute-couture.



La marque se fera connaître pour ses collaborations avec des marques comme Nike, Ikea, Moncler mais aussi avec des artistes comme A$AP Rocky et bien sûr Kanye West, dont il sera le directeur artistique sur l'album "Watch The Throne". Il dérochera en 2018 l'un des postes les plus convoités de la mode en prenant la tête de la ligne homme chez Louis-Vuitton.





La maladie de Virgil Abloh n'avait pas été rendue publique jusqu'à présent. Ses proches lui ont rendu un dernier hommage sur son compte Instagram, indiquant qu'il avait "choisi d'endurer son combat en privé depuis son diagnostic en 2019".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @virgilabloh