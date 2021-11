A la Une . "Le monde de Chloé" déclenche une polémique en dévoilant un site secret

L’influenceuse spécialisée dans la randonnée vient d’enflammer la toile après avoir dévoilé un chemin d’accès pour "l’Arche du paradis", un lieu tenu secret en raison de sa beauté et des dangers de son accès. Un secret dévoilé qui pourrait avoir comme conséquence une arrivée massive de randonneurs, créant un risque de dégâts sur l’environnement, comme ce fut le cas pour le bassin La Roche à Cilaos. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 10:50





Baptisé "l’Arche du paradis", ce lieu situé à Sainte-Suzanne fut pendant longtemps tenu secret par des randonneurs et des photographes. Outre le risque de dégradation du site par une arrivée massive de curieux, c’est également le risque pour y accéder qui est pointé du doigt.



Si l’influenceuse précise qu’elle n’avait jamais dévoilé l’accès à ce lieu en remontant par le lit de la rivière Sainte-Suzanne, elle présente un nouveau chemin plus sûr pour découvrir le site. Si elle donne les mesures de sécurité à suivre dans sa publication, le risque reste bien présent sur ce sentier hors-piste.



Le précédent du bassin La Roche



La crainte de voir ce site dégradé par une forte affluence rappelle



En conséquence des nombreux passages, le site s’est retrouvé dégradé par les déchets laissés par les visiteurs. En conséquence, les rats ont envahi le site, provoquant un risque de leptospirose. En juin dernier, la mairie de Cilaos avait été contrainte de publier un arrêté municipal interdisant la baignade, en plus de celui interdisant l’accès au site. Certains lui disent merci, d’autres veulent l’envoyer au pilori. Sur ses réseaux sociaux, l’influenceuse spécialisée dans la randonnée "Le monde de Chloé" vient de dévoiler un chemin d’accès pour un site inconnu du grand public, provoquant l’ire de nombreux internautes.Baptisé "l’Arche du paradis", ce lieu situé à Sainte-Suzanne fut pendant longtemps tenu secret par des randonneurs et des photographes. Outre le risque de dégradation du site par une arrivée massive de curieux, c’est également le risque pour y accéder qui est pointé du doigt.Si l’influenceuse précise qu’elle n’avait jamais dévoilé l’accès à ce lieu en remontant par le lit de la rivière Sainte-Suzanne, elle présente un nouveau chemin plus sûr pour découvrir le site. Si elle donne les mesures de sécurité à suivre dans sa publication, le risque reste bien présent sur ce sentier hors-piste.La crainte de voir ce site dégradé par une forte affluence rappelle ce qui s’était produit au bassin La Roche à Cilaos. Après que le sentier d’accès a été partagé sur les réseaux sociaux, la fréquentation est devenue exponentielle, malgré les dangers du parcours.En conséquence des nombreux passages, le site s’est retrouvé dégradé par les déchets laissés par les visiteurs. En conséquence, les rats ont envahi le site, provoquant un risque de leptospirose. En juin dernier, la mairie de Cilaos avait été contrainte de publier un arrêté municipal interdisant la baignade, en plus de celui interdisant l’accès au site.