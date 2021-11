A la Une . Le monde agricole touché de plein fouet par l'augmentation des prix

La Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion lance un appel aux pouvoirs publics ; la survie de milliers d’entreprises agricoles est menacée par l’augmentation brutale des prix et du coût de production. Le communiqué de son président, Jean-Michel Moutama. Par NP - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 08:31

L’opinion publique réunionnaise s’est émue à juste titre de la hausse importante des prix du gaz et des carburants au 1er novembre. Ces hausses arrivent au moment où l’augmentation importante du prix du fret maritime renchérit toutes les importations.

Le monde agricole est touché lui aussi de plein fouet. Le gazole non routier que nous mettons dans les réservoirs de nos tracteurs a beau être un carburant détaxé, cela ne l’a pas empêché d’augmenter de 8 centimes, soit une hausse brutale de près de 11 %. Une augmentation aussi importante sur un intrant aussi essentiel ne peut que bouleverser le fonctionnement de nos entreprises.

Le contexte international fait que cette tendance risque bien de se poursuivre, alors que comme toute l’économie réunionnaise, les agriculteurs subissent les conséquences d’une crise sanitaire qui se prolonge.

Nous sommes aussi victimes de l’évolution de la réglementation qui met fin à la fabrication de la molécule active de nos herbicides sans nous donner d’alternative. Les stocks pourront être écoulés jusqu’à l’année prochaine. Profitant de cette situation, certains fournisseurs d’herbicide ont augmenté de 100 % le prix de certains produits. Cette situation est intolérable ; comment les services de l’État peuvent-ils laisser proliférer de tels abus ?

A cela s’ajoute l’augmentation du prix de l’engrais utilisé par les planteurs. Habituellement, le prix se situe aux alentours de 600 euros la tonne, mais il va bientôt approcher voire dépasser 1000 euros la tonne. Comment allons-nous travailler nos champs à la fin de l’année pour préparer la prochaine campagne sucrière ?

L’augmentation spectaculaire du coût du fret maritime a aussi des conséquences directes pour les agriculteurs, car les intrants indispensables à notre production voient eux aussi leur prix augmenter, sans aucune alternative possible. Les planteurs de cannes à sucre sont confrontés à un prix de la canne bloqué depuis des années alors que les charges ne font qu’augmenter .On parle même d’un éventuel report de la négociation de la future convention canne en 2023 , après les élections présidentielles !!!!!!



Augmentation du coût de la main d’œuvre sans bénéfice pour les salariés



Dans le même temps, un accord signé par la FNSEA et la Fédération nationale des CUMA a instauré une retraite complémentaire obligatoire. L’adhésion forcée des entreprises et des salariés à l’ARRCO et l’AGIRC se traduit par une hausse des cotisations patronales et une baisse de 50 euros du pouvoir d’achat des salariés dans une période où tous les prix augmentent.

Comment la FDSEA a-t-elle pu autoriser la FNSEA à signer un tel accord qui s’applique à La Réunion, sans tenir compte de la situation particulière des entreprises agricoles et de leurs salariés à La Réunion ? L’augmentation du SMIC depuis le 1er octobre a également un impact.



La concurrence des importations qui fixent le prix de la production locale



Tout augmente mais les recettes des agriculteurs stagnent voire diminuent. Pour les éleveurs et les maraîchers, ces hausses sont impossibles à répercuter sur le prix de vente. En effet, les sociétés qui contrôlent une grande partie de la production locale ont également la main sur les importations. Il est facile pour elles d’augmenter le volume de ces importations, dont le prix devient la référence à ne pas dépasser, mais qui est sans rapport avec le coût réel de la production locale à La Réunion.



​Les pouvoirs publics vont-ils laisser faire ?



Cette hausse générale des prix menace la survie de nombreuses entreprises agricoles et donc l’emploi de leurs salariés. C’est une catastrophe sociale qui se prépare si les pouvoirs publics ne prennent pas conscience de la gravité de la situation dans le monde agricole. Comment aller vers l’autosuffisance alimentaire de La Réunion si la hausse des prix pousse des agriculteurs à mettre la clé sous la porte ? Quel nouveau modèle agricole allons-nous construire si les entreprises agricoles disparaissent les unes après les autres ?

La CGPER interpelle donc les pouvoirs publics pour qu’ils agissent afin permettre au monde agricole de passer ce cap difficile. La CGPER souligne que cette solidarité est la condition pour que nos milliers d’agriculteurs ne sombrent pas dans le désespoir.

Il n’y a pas de temps à perdre, il en va de la survie des agriculteurs réunionnais.