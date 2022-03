Le mois de mars est LE mois de la Femme à Saint-Paul

C’est un honneur pour la ville que de porter haut la voix de celles qui, ailleurs dans le monde, n’ont pas le droit de s’exprimer. Ainsi, une programmation riche en ateliers prendra place dans les bibliothèques et médiathèques de Plateau Caillou, du Guillaume et du Front de Mer.



Plusieurs actions seront aussi organisées en salle du Conseil Municipal, à la Maison Serveaux, à la Saline et à la Grande Fontaine sous forme de projection de film, de conférence-débat ou encore d’exposition mettant en lumière la femme réunionnaise et les femmes du monde. Plus qu’une journée Internationale des Droits des Femmes, c’est tout le mois mars qui vous sera consacré mesdames!



Restez connectés afin de retrouver dans le détail le programme qui démarré dès le 07 mars pour se poursuivre jusqu’au 31 mars à Saint-Paul.