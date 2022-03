Communiqué Le mois de la Femme du 8 au 25 mars à La Possession

Par LG - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 16:05





Au programme de cette mise en valeur, de nombreuses animations sont à retrouver du 8 au 25 Mars dans les différentes structures de la ville : ateliers créatifs et culturels, ateliers sportifs, expositions, projection de films, concerts et animations musicales... et bien plus encore !



Rendez-vous dès le mardi 8 Mars, date symbolique de la journée internationale des droits des femmes, à 8h15 devant l'Hôtel de ville de La Possession pour lancer l'ensemble les festivités de manière conviviale avec un café d'accueil, et célébrer ce jour important de l'année en musique à travers un flashmob !



Tous les événements du mois sont à retrouver sur



Venez nombreuses, et nombreux à rendre hommage à toutes les femmes à travers les journées d'action et de mobilisation des événements du Mois de la Femme à La Possession. En amont de la journée internationale des droits des femmes le 8 Mars, la ville de La Possession valorise le public féminin durant tout le mois de mars, et célèbre ainsi le mois de la Femme sur l'ensemble du territoire.Au programme de cette mise en valeur, de nombreuses animations sont à retrouver du 8 au 25 Mars dans les différentes structures de la ville : ateliers créatifs et culturels, ateliers sportifs, expositions, projection de films, concerts et animations musicales... et bien plus encore !Rendez-vous dès le mardi 8 Mars, date symbolique de la journée internationale des droits des femmes, à 8h15 devant l'Hôtel de ville de La Possession pour lancer l'ensemble les festivités de manière conviviale avec un café d'accueil, et célébrer ce jour important de l'année en musique à travers un flashmob !Tous les événements du mois sont à retrouver sur le site de la ville ou sur ce lienVenez nombreuses, et nombreux à rendre hommage à toutes les femmes à travers les journées d'action et de mobilisation des événements du Mois de la Femme à La Possession.