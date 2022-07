A la Une . Le mois de juillet une nouvelle fois meurtrier chez les jeunes Réunionnais

Un terrible accident de la route s'est produit ce matin vers 1h30 à Saint-Louis, tuant quatre jeunes gens âgés d'une vingtaine d'années. En 2017 et 2018, deux tragédies similaires avaient coûté la vie à des vingtenaires après des sorties de route. Par IS - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 13:34

Début juillet 2017, un drame similaire à celui survenu ce lundi matin endeuillait la commune de Saint-Joseph. Un véhicule dans lequel se trouvait quatre jeunes gens âgés de 17 à 21 ans avait percuté un poteau électrique. Le passager arrière, âgé de 18 ans, un Saint-Joséphois, n'avait pas survécu à la violence du choc.



L'accident s'était produit au niveau de Langevin dans une zone réputée dangereuse. Les trois autres passagers avaient été blessés, deux légèrement, la troisième âgée de 20 ans se trouvait dans un état grave et avait été médicalisée sur place.









À l'intérieur, les trois jeunes qui l'accompagnaient perdaient la vie, deux sur le coup, la troisième pendant son transfert à l'hôpital. Nelly, Jérémy et Giovanny revenaient d'une soirée au cours de laquelle ils avaient fêté les résultats du bac de ce dernier.



L'alcool s'est invité dans cette tragédie et le procès de la conductrice, également poursuivie pour non maîtrise de son véhicule, devrait se tenir dans quelques mois devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Un an plus tard, le 7 juillet 2018, c'est à nouveau une sortie de route qui est à l'origine du décès de trois jeunes gens à Fleurimont dans les hauts de Saint-Paul. Ils étaient eux aussi âgés d'une vingtaine d'années. Au niveau du Centhor, la voiture que conduisait Sarah N., seule rescapée, avait fait une embardée avant d'atterrir dans la ravine en contrebas.À l'intérieur, les trois jeunes qui l'accompagnaient perdaient la vie, deux sur le coup, la troisième pendant son transfert à l'hôpital. Nelly, Jérémy et Giovanny revenaient d'une soirée au cours de laquelle ils avaient fêté les résultats du bac de ce dernier.L'alcool s'est invité dans cette tragédie et le procès de la conductrice, également poursuivie pour non maîtrise de son véhicule, devrait se tenir dans quelques mois devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.