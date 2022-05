A la Une .. Le mois d’avril 2022 a été le plus arrosé depuis 50 ans à La Réunion

Retrouvez cette actualité météo décryptée par CycloneOI C’est la deuxième année consécutive avec un mois d’avril à présenter un bilan pluviométrique excédentaire. De plus, il est à noter que la saison des pluies 2021/2022 est la 5ème plus humide, mettant fin à trois saisons des pluies consécutivement déficitaires.