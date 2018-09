Le mois d'août "le plus sec depuis 47 ans" à La Réunion

Si le mois de septembre a débuté avec quelques bonnes gouttes de pluies, le mois d'août 2018 a quant à lui été "très sec avec des températures record pour un mois d’août", note Météo France dans son résumé climatologique. Avec un bilan global de –75% en termes de précipitations, c’est le mois d’aout le plus sec depuis 47 ans.



Côté températures, l’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de +1,3°C, un record depuis 51 ans. Autre record, l’écart est de +1,7°C pour les températures maximales et de +0,9°C pour les températures minimales.



"Coup de chaud dans les Hauts"



Météo France évoque un "coup de chaud dans les hauts" pour ce mois d'août :



"Le 9 septembre, une nette inversion de température est présente dans les Hauts avec de l’air frais humide (13°C) vers 1200m et de l’air doux très sec au-dessus (18°C vers 1400m). Dans l’air limpide et ensoleillé des Hauts, on mesure des températures maximales record pour un mois d’août sur 2 stations :



- Plaine des Cafres (alt : 1560m) : 23,5°C (début des mesures en 1965 - ancien record : 23,0°C le 02/08/2012)

- Plaine des Chicots (alt : 1834m) : 23,0°C (début des mesures en 2000 - ancien record : 19,9°C le 10/08/2004.



Par ailleurs, on observe également 23,1°C à la station du Dimitile (alt : 1808m) et 22,7°C à Bellecombe (alt : 2245m). Cette belle inversion de température perdurant les jours suivants, le record de la Plaine des Chicots est de nouveau battu avec 23,9°C le 10 tandis qu’à la Plaine des Cafres le record de 23,5°C du 9 est égalé le 11."