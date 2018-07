Le mode de calcul des APL changera au premier semestre 2019

Le mode de calcul des APL (l'aide personnalisée au logement) sera révisé au cours du premier semestre 2019, afin de les faire correspondre de manière plus actualisée aux revenus des personnes concernées, a annoncé le gouvernement ce lundi.



Selon Les Echos, ce changement de mode de calcul était prévu pour le mois de janvier, mais attendra finalement le mois d'avril. "Il faut que le prélèvement à la source soit déjà installé pour avoir une visibilité sur les salaires de janvier, février... et que nous puissions mettre en place la contemporanéité des APL" a déclaré le ministère de la Cohésion des Territoires, réagissant aux informations publiées par Les Echos.



D'après le journal, la réforme doit permettre d'économiser un milliard d'euros, dans l'idée que les revenus de début 2019 seront globalement plus élevés que ceux perçus deux ans plus tôt, ce qui réduirait mécaniquement le montant des aides leur étant conditionnées.