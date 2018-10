Le ministre sud-africain de l'Intérieur victime d'un chantage à la sextape

Le ministre sud-africain de l’intérieur, Malusi Gigaba, a préféré prendre les devants et annoncer lui-même être victime de tentatives de chantage après le piratage de son téléphone et le vol d’une vidéo à caractère sexuel le concernant.



Il a fait cette déclaration au travers de tweets, dimanche, avoir avoir constaté qu'elle circulait dans les "cercles politiques".



"Le vol a eu lieu lorsque […] mon téléphone a été piraté, en 2016-2017", a-t-il tweeté. Le ministre dit avoir signalé l’affaire aux forces de l’ordre et aux services de renseignement. "Je saisis cette occasion pour présenter mes excuses publiquement, à l’avance, au reste de ma famille – en particulier mes enfants, ma mère et mes beaux-parents – et au public sud-africain pour la peine et l’embarras que causera probablement une distribution plus large de ce document privé", a-t-il ajouté.