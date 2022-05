zinfos-moris.com Le ministre mauricien Steven Obeegadoo fait les yeux doux aux Réunionnais

Son objectif est d’atteindre d’ici fin 2022, le million de touristes à Maurice. Durant son passage à La Réunion, Obeegadoo rencontrera des responsables d’agences de voyage, mais aussi le préfet Jacques Billant, et la présidente de Région, Huguette Bello. Par E. Moris - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 19:31





Lire l'intégralité de l'article en cliquant ici Le tourisme mauricien en perte de vitesse, c'est l'opération de la dernière chance pour le gouvernement afin de relever les défis économiques. Objectif reconquérir le marché réunionnais. Sauf que s'il faut apprendre à vivre avec, la pandémie s'est installée dans la durée sur cette petite île de l'océan indien. Alors qu'à l'étranger, les restrictions sanitaires sont assouplies ou levées, le gouvernement mauricien maintient des protocoles jugés archaïques.Seules les activités telles que la natation ou encore la marche sont permises, le port du masque sur la plage reste obligatoire, sauf lorsque vous allez nager. Et les pique-niques ne sont pas autorisés. Toute personne qui enfreint la Quarantine Act risque une amende pouvant atteindre jusqu’à Rs 500.000 et une peine de prison allant jusqu’à cinq ans.