Le ministre des Outre-mer était en visite à Gao Shan Pictures

Le Territoire Ouest, un territoire d’opportunités

une population jeune (28,5% ont moins de 20 ans),

un fort potentiel en ce qui concerne la formation professionnelle et les projets d’aménagement (Ecocité, développement des zones balnéaires et des ports de plaisance, restructuration des centre-villes et des zones des hauts et mi-pentes…).

Comme l’a souligné, Emmanuel SÉRAPHIN, Président du TCO : « Nous sommes aujourd’hui au carrefour, où les études laissent place à la réalisation. Les défis que nous avons à relever sont immenses, notamment en termes d’innovation et de formations. Notre ambition est d’offrir aux professionnels du secteur les moyens de s’exprimer et amener notre jeunesse vers des filières d’excellence ».

C’était l’occasion pour les acteurs de ces secteurs et les partenaires institutionnels : les services de l’Etat, la Région Réunion, le Département, le TCO, la Ville de Saint-Paul, l’Université de la Réunion et la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien (DACOI) de faire un état des différentes filières et d’échanger sur les nouveaux projets, notamment déposés dans le cadre de France 2030.Le Territoire Ouest offre de nombreuses opportunités :Les projets de grandes ampleurs dans le domaine du numérique et de l’image ne manquent pas. En matière de cinéma, d’animation et de l’audiovisuel, le « 7ème art local » émerge dans l’Ouest. Ce domaine est en plein essor et suscite de multiples intérêts : tournages, implantation de studio, …A l’instar de GAO SHAN PICTURES, d’autres opportunités sont possibles sur le territoire Ouest, notamment, la formation de jeunes aux métiers du numérique et du cinéma. Ces ambitions ont été partagées avec le ministre, Jean-François CARENCO lors de sa visite.