Politique Le ministre des Outre-mer en visite à La Réunion à la mi-août

Selon le sénateur Michel Dennemont, Sébastien Lecornu sera à La Réunion dans la semaine du 17 août "pour un séjour de plusieurs jours". Le député Jean-Hugues Ratenon a également réagi. Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 13:27 | Lu 1234 fois

J’ai le plaisir de vous informer que Monsieur Sébastien LECORNU, ministre des Outre-mer sera en déplacement à La Réunion la semaine du 17 Août pour un séjour de plusieurs jours.



Ce déplacement se fera autour de la thématique de la relance économique sur notre territoire. Plusieurs séquences de travail seront programmées avec les acteurs économiques et les autorités dirigeantes des collectivités publiques.



Le député Jean-Hugues Ratenon a également commenté :



"Comme il l’avait annoncé, le Ministre des Outre-Mer, Sébastien LECORNU, vient de confirmer sa venue à la Réunion du 17 au 20 août prochain.



Un voyage qui s’inscrit dans le cadre de l’application du plan de relance covid-19 présenté par le Président de La République et le Premier Ministre.



Lors d’une rencontre informelle que j’ai eu avec le Ministre le 09 juillet dernier au ministère lors de la cérémonie avec les volontaires du SMA, il a semblé très intéressé par l’élaboration d’un plan de relance spécifique pour la Réunion.



Il nous revient à nous Réunionnaises, Réunionnais, de nous entendre sur un certain nombre de mesures à mettre en place et à convaincre le Ministre pour une relance rapide de notre économie et à minima pour sauver des emplois.



Il est de notre devoir collectif de tout mettre en œuvre pour concrétiser nos propositions."





