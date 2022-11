A la Une . Le ministre de la Santé sera à Mayotte mardi et mercredi

François Braun se rendra à Mayotte au terme de sa visite à La Réunion. Voici son programme dans l'île aux Parfums : Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 07:09

Mardi 29 novembre



15h00 Visite du Centre hospitalier de Mayotte (CHM)



17h00 Participation à la restitution des travaux d’une réunion territoriale du Conseil national de la refondation (CNR) Santé



18h15 Inauguration d’une agence de recrutement portée par le CHM et l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, afin de favoriser l’attractivité et les recrutements dans les métiers de la santé



Mercredi 30 novembre – Mayotte



07h15 Campagne de rattrapage vaccinal (DTPc) au sein de l’école élémentaire Mohamed Houmadi Kichou



09h00 Présentation des projets d’investissements du CHM



10h45 Inauguration d’un centre de santé ophtalmologique