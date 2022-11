La grande Une Le ministre de la Santé en visite à La Réunion

François Braun démarre ce lundi sa visite officielle à La Réunion. Il se rendra dans plusieurs établissements de santé et rencontrera les présidents du Département et de la Région. Le ministre de la Santé et de la Prévention se déplacera ensuite à Mayotte. Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 07:07

Lundi 28 novembre



08h15 Visite de l’établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR)



10h25 Entretien avec le Président du Conseil départemental



11h40 Participation à la restitution des travaux d’une réunion territoriale du Conseil national de la refondation (CNR) Santé



14h30 Visite de la Maison de santé pluriprofessionnelle « Artémis » et échanges sur l’accès aux soins de ville, la santé de la femme et la périnatalité



16h00 Visite de la Maison de santé pluriprofessionnelle « La Caz Diabète » et échanges sur le sport-santé



Mardi 29 novembre



08h05 Entretien avec la Présidente du Conseil régional



09h30 Visite du Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de l’association Addictions France