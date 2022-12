A la Une . Le ministre de la Santé confirme que le 2e hôpital de Mayotte verra le jour à Combani

L'île aux Parfums ne compte pour l'instant qu'un seul hôpital, à Mamoudzou. François Braun, en visite à Mayotte en milieu de semaine a fait le point sur le projet de construction d'un deuxième établissement majeur de santé, cette fois à Combani. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 08:31

Le ministre de la Santé et de la Prévention a enchaîné une visite officielle à Mayotte après son passage d'un jour et de mai à La Réunion. François Braun s'est notamment rendu à la Maison France Service de Combani.



"C'est une promesse présidentielle et c'est indispensable", a déclaré François Braun à nos confrères des Nouvelles de Mayotte. Le nouvel hôpital devrait voir le jour à Combani qui a pour ambition devenir un nouveau carrefour avec des projets de construction de résidences, magasins et d'une école, notamment.





Le ministre de la Santé a aussi rendu visite aux soignants du CHM de Mamoudzou et réitérer le soutien du gouvernement aux acteurs du monde sanitaire. Un exercice d'une procédure d'urgence a été organisé en présence de François Braun qui a ainsi pu évaluer le savoir-faire local. François Braun a aussi visité une maternité.



Le ministre de la Santé a reconnu que les soignants du CHM manquaient de place mais assure qu'ils ont des équipements de pointe pour venir en aide à la population.