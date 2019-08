Le ministre de l'Education entame sa visite dans les écoles de La Réunion

Le ministre de l’Education nationale entame une visite sur deux jours. Demain mardi, il sera rejoint par la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel.



C'est la troisième fois, après 2017 et 2018, que le ministre programme une visite à l'occasion de la rentrée des classes dans notre département.



La visite a commencé par l’école maternelle Françoise Mollard aux Camélias à Saint-Denis. Après un petit-déjeuner en présence de la marmaille, les dossiers gouvernementaux en faveur de la réussite scolaire seront très vite abordés.



Dans cette école maternelle du chef-lieu, c'est notamment le cas du projet de "coéducation avec les parents" et celui de l'échange sur "l’enseignement des langues vivantes étrangères en maternelle" qui seront évoqués, en présence de l'équipe pédagogique et du recteur Velayoudom Marimoutou.



20 % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux à la fin de la primaire



Le programme chargé se poursuivra dans le sud juste après cette séquence à Saint-Denis. A 9H45, le maire de Saint-Louis et l'équipe pédagogique de l’école élémentaire Paul Salomon 2, présenteront l'application du programme de "dédoublement des CP et CE1" voulu par le gouvernement.



Le dédoublement des classes de CP en REP+ a commencé en septembre 2017 et a bénéficié à 60.000 élèves durant la première année de lancement du dispositif. Cette mesure s’inscrivait dans la priorité donnée à l’école primaire par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur le fait que "100% des élèves doivent maîtriser les enseignements fondamentaux à la sortie de l’école primaire (lire, écrire, compter et respecter autrui)."



En France, plus de 20 % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux à la fin de l'école primaire. Au total, la mesure s’est traduite par la création de 10.800 classes de CP et de CE1 en REP+ et REP à 12 élèves. En septembre 2019, elle bénéficiera à 300.000 élèves, soit 20% d’une classe d’âge.