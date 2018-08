Société Le ministre de l'Education de passage à La Réunion

Même si les élèves réunionnais et leurs enseignants ont repris le chemin de l'école depuis le 17 août, Jean-Michel Blanquer tenait de nouveau à être présent sur l'île pour cette occasion. En effet, il est l'unique ministre de l'Education nationale à se déplacer deux années de suite sur notre île pour assister à la rentrée des classes.



Après quelques jours à Mayotte, Jean-Michel Blanquer sera de passage éclair pour une journée à La Réunion. Il a notamment rencontré les élèves de l'école primaire Henry-Dunant, où il abordera le sujet du dédoublement des classes, auprès de ces enfants en classe de CP et CE1.



Avant de reprendre l'avion ce soir, il fera également la rencontre des étudiants du lycée professionnel de l'Horizon. Avec eux, ainsi que leur équipe pédagogique, il parlera d'un projet de partenariat avec l'Allemagne.

Après avoir été accueilli en musiques et chansons par les élèves de l'école Henry-Dunant, à la Trinité, et avoir rencontré les élèves de CE1 de Madame Payet, le ministre de l'Education a notamment abordé les sujets du dédoublement des classes, des contrats aidés, des cours d'éducation sexuelle ou encore de Parcoursup.



Il se félicite avant tout que la rentrée scolaire se soit bien passée, ainsi que des progrès qui ont pu être faits depuis l'année dernière. Il se dit satisfait que les maires aient joué le jeu concernant le dédoublement des classes de CP et CE1 par deux et que l'éducation nationale ait également fait son travail en termes de recrutement et de formation.



"Le dédoublement des classes est une mesure phare car c'est une mesure qui va à la racine des inégalités sociales, et la première des inégalités c'est le langage. Un an plus tard je vois ces élèves qui savent lire, alors qu'ils étaient l'année dernière en CP à 12", confie Jean-Michel Blanquer.



Alors que le sujet a déjà été abordé il y a un an, il revient sur la question des contrats aidés, "il y a tout un travail qui a été fait entre l'Etat et les collectivités locales, notamment pour aller vers le nouveau dispositif PEC. C'est pour les amener vers des contrats plus robustes". Ces nouveaux contrats AESH mis en place sont des contrats plus solides que des contrats aidés et avec une plus grande formation, "puisqu'ils vont avoir entre 60 et 80 heures de formation cette année", précise le ministre de l'Education.





