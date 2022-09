A la Une . Le ministre de l'Education à la recherche de jeunes Réunionnais avec qui échanger

Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la jeunesse sera à La Réunion du 27 au 29 septembre. Un appel est lancé aux jeunes Réunionnais qui souhaiteraient échanger avec lui. Voici le communiqué de la préfecture : Par NP - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 19:25





À cette occasion, il souhaite pouvoir échanger avec des jeunes Réunionnais sur les sujets qui les préoccupent en tant que jeunes (études, emploi, formation, engagement, vie quotidienne, etc.).



Vous avez entre 16 et 25 ans, vous voulez échanger avec le ministre, et vous êtes disponible le mercredi 28 septembre après-midi :



>> Inscrivez-vous avant le samedi 24 septembre à 12h en précisant vos : nom(s), prénom, téléphone, statut (en étude, en formation, etc.), date de naissance, adresse mail et postale via le lien suivant :



https://tinyurl.com/2zec4dpe



Une trentaine de jeunes seront sélectionnés et se verront envoyer une invitation de confirmation le lundi 26 septembre précisant le lieu et l'heure de l'échange. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Monsieur Pap Ndiaye, sera à La Réunion du 27 au 29 septembre prochains.À cette occasion, il souhaite pouvoir échanger avec des jeunes Réunionnais sur les sujets qui les préoccupent en tant que jeunes (études, emploi, formation, engagement, vie quotidienne, etc.).Vous avez entre 16 et 25 ans, vous voulez échanger avec le ministre, et vous êtes disponible le mercredi 28 septembre après-midi :>> Inscrivez-vous avant le samedi 24 septembre à 12h en précisant vos : nom(s), prénom, téléphone, statut (en étude, en formation, etc.), date de naissance, adresse mail et postale via le lien suivant :Une trentaine de jeunes seront sélectionnés et se verront envoyer une invitation de confirmation le lundi 26 septembre précisant le lieu et l'heure de l'échange.