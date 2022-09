A la Une .. Le ministre de l'Éducation​ arrive à La Réunion

Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, se rend ce mardi sur l’île pour une visite de trois jours. Par NP - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 08:37





Pap Ndiaye



Durant ses trois jours de visite, le ministre devrait se pencher sur des problématiques brûlantes telles que la crise des vocations de l'enseignement, le taux d'illettrisme et les zones d'éducation prioritaire. Le ministre clôturera sa visite le jeudi 29 septembre. Initialement attendu à La Réunion à l'occasion de la rentrée scolaire en août dernier, Pap Ndiaye débute son séjour sur l'île ce mardi.Pap Ndiaye doit échanger avec de jeunes Réunionnais sur les sujets qui les préoccupent du fait de leur âge (études, emploi, formation, engagement, vie quotidienne, etc.).

Son programme :



Mardi 27 septembre



En milieu de matinée, arrivée du ministre au collège Montgaillard pour une visite d’une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaires) et échange avec les parents d’élèves.



En début d'après-midi, à l’école Les Baies Roses Moufia à St-Denis, le ministre visitera l’école et une présentation des activités périscolaires lui sera faite. Présentation également du plan langues du plan anglais et des dispositifs mis en place pour lutter contre les inégalités.



A 15H50, au lycée Marie Curie de Sainte-Anne : visite des plateaux techniques et rencontre avec les élèves et les enseignants de la voie professionnelle. Présentation du campus des métiers et des qualifications, autour des métiers de la santé et des soins à la personne.



Mercredi 28 septembre



Le matin peu après 9H, le ministre sera dans le sud au collège Henri Matisse à Bois d’Olives pour la signature des conventions de la cité éducative avec les maires de Saint-Louis, Le Tampon et Saint-Pierre.



A 11h30, il sera à l’école élémentaire de Saint-Leu Centre pour un échange sur l’éducation à l’environnement à l’Aire marine éducative.



A 15H30 au centre de vacances Jacques Tessier, il échangera avec une cinquantaine de jeunes tirés au sort suite à un appel à participation dans la presse locale et sur les réseaux sociaux.



Jeudi 29 septembre



Pour sa dernière journée de visite, Pap Ndiaye sera à Mafate à l’école de Roche Plate à 8h15 pour la présentation du projet de rénovation de l’école et des échanges avec les élèves et les parents d’élèves.



A 10h15, le ministre sera collège de Rocquefeuil pour l'inauguration et la visite du collège.



En début d'après-midi, il se rendra au collège Elie Wiesel de Sainte- Clotilde pour la présentation de l’expérimentation de l’école plurilingue et des échanges avec les élèves, les enseignants et les parents.