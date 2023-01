A la Une . Le ministre Ukrainien de l'Intérieur meurt dans le crash de son hélicoptère

Un drame a frappé la ville de Brovary, en Ukraine, ce mercredi 18 janvier, lorsque l'hélicoptère transportant le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky et son équipe s'est écrasé près d'une école maternelle et d'un immeuble d'habitation. Par JC Robert - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 14:03

Les circonstances de ce crash d'hélicoptère sont encore en cours d'investigation. 18 personnes ont été tuées sur le coup, ainsi que des enfants et des adultes se trouvant dans l'école maternelle, portant le nombre total de victimes à 21.



Les familles des victimes et les habitants de la ville de Brovary sont sous le choc, et les autorités locales et nationales ont décrété un deuil national.



En plus des enquêtes officielles, des témoignages de témoins oculaires et des proches des victimes commencent à émerger. Les enfants de l'école maternelle ont été évacués rapidement et efficacement grâce à l'action rapide des enseignants et des autorités locales. Le ministre Monastyrsky et son équipe étaient en route pour tenter de mettre fin aux hostilités dans la région.