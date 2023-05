A la Une .

Le ministre Marc Fesneau invite les agriculteurs à faire preuve de résilience face aux aléas du marché

La Foire agricole de Bras Panon a été inaugurée ce samedi midi par un invité de premier plan : le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Arrivé vendredi à La Réunion, Marc Fesneau a poursuivi ses échanges avec les représentants de la chambre verte, les syndicalistes et les élus pour mieux cerner les enjeux contradictoires du territoire. Entre objectif d’autonomie alimentaire que La Réunion arrive quasiment à atteindre dans certaines filières comme celle des fruits et légumes (70%) et la nécessité de protéger l’environnement, l’équilibre n’est pas évident à trouver. Le tout dans un contexte mondial difficile face auquel l’agriculture de notre pays doit être plus "résiliente", propose-t-il. Le ministre a relayé les annonces effectuées vendredi déjà par Elisabeth Borne sur l’allègement des charges ou encore le cumul emploi saisonnier + RSA et se projette déjà sur le projet de loi d'orientation agricole qui sera présenté au Parlement à l’automne. Il est interrogé en marge de l’inauguration de la Foire de Bras Panon par Samuel Irlepenne.