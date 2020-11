A la Une .

Le ministre Lecornu répond à la polémique sur sa venue

Durant un point presse au Maïdo, le ministre des Outremers Sébastien Lecornu a répondu à la polémique suscitée par sa venue, jugée par certains inutile et pur exercice de communication. "J'étais surpris que certains s'étonnent que je puisse venir. Quand on vient pas, ça va pas, parce qu'on est méprisant et arrogant et on ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici, et quand on vient ça va pas non plus, parce qu'on fait de la communication", s'est-il agacé.