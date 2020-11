Le ministre Lecornu au Maïdo: "Je comprends l'émotion des élus, ça prend aux tripes"

Le ministre, après avoir félicité personnellement les sapeurs-pompiers, a assuré que le feu est suivi avec attention à Paris, par le premier ministre et le président de la République. "C'est un moment décisif, une mise à l'épreuve de tout ce que nous avons mis en place depuis 2010-2011", a-t-il commencé.



Le feu est fixé, dit-il, précisant que la lutte durera encore 15 jours dans le meilleur des cas, sauf si les conditions météorologiques se dégradent. Si le feu semble éteint, il est souterrain et continue de se propager, poursuit le ministre, qui annonce la venue de 80 sapeurs-pompiers de Marseille, dans le courant de la nuit. Ces renforts arrivent essentiellement pour soulager les effectifs réunionnais, insiste le ministre, qui loue le professionnalisme du SDIS. En 10 ans, le personnel a été formé, il est dorénavant autonome pour gérer de telles crises, notamment les sapeurs-pompiers commandos, qui peuvent évoluer en autonomie sur la ligne de feu.



36 tonnes de retardant vont arriver de métropole, pour reconstituer le stock, 35 tonnes ayant déjà été utilisées pour circonscrire cet incendie. En cas de nouveau départ de feu, le renouvellement du stock permettra d'intervenir. Interrogé sur l'arrivée évoquée d'un second Dash, le ministre a estimé que ce n'est pas utile, et que l'acheminement d'un second Dash mettrait deux semaines.



Interrogé sur le bilan provisoire des dégâts engendrés par l'immense incendie, Sébastien Lecornu avance le chiffre de 175 hectares brûlés, soit moins que les 200 hectares évoqués. Quant au coût provisoire de l'opération, le ministre a rétorqué "On ne compte pas les moyens durant une crise, on les déploie", assurant que l'Etat ne regarderait pas aux moyens pour protéger la biodiversité. "Je comprends l'émotion des élus, ça prend aux tripes", a-t-il dit, se tournant vers la maire de Saint-Paul Huguette Bello, insistant sur la notion "d'humilité face à la protection de la planète et de la biodiversité".





Ludovic Grondin, sur place