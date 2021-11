A la Une . Le ministre Eric Dupond-Moretti prochainement à La Réunion et à Mayotte

Publié le Mardi 23 Novembre 2021

Sauf imprévu, le ministre de la Justice sera de retour à La Réunion le vendredi 3 décembre, indique le JIR. Eric Dupond-Moretti doit visiter une prison de l’île ou encore participer à un débat citoyen dans le cadre des états généraux de la justice.



Le garde des Sceaux connait notre île pour y avoir à plusieurs reprises plaidé, notamment aux assises pour la défense en 2014 de David Fraumens, surnommé "le caïd du Chaudron".



Eric Dupond-Moretti devrait se rendre ensuite à Mayotte. Le ministre y est attendu alors que le sentiment d’insécurité est au plus fort, et que le système judiciaire et pénitentiaire est à bout de souffle.