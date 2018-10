Le ministre Darmanin convie les élus à un déjeuner, Ratenon appelle au boycott

Alors que le Gouvernement n’arrête pas d’écraser les plus modestes, les plus pauvres avec ses mesures anti-sociales, en prônant toujours plus d’économies ; le ministre Darmanin vient en visite éclair dans notre département ce vendredi pour repartir le samedi soir.



Et alors même que nous ne connaissons toujours pas le programme du patron des comptes de la France, celui qui coupe, qui tranche dans tous les budgets, la priorité des autorités locales dans cette escale ministérielle est d’inviter aujourd’hui les élus à un diner républicain vendredi soir à la préfecture.



J’appelle tous les élus de la Réunion à BOYCOTTER ce diner en solidarité avec la population qui souffre.



Il serait indécent de participer à ce diner avec nos beaux habits, s’assoir autour d’une table bien garnie en présence du Ministre du rabot social quand la population n’arrive plus à joindre les deux bouts.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion