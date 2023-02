A la Une .. Le ministre Carenco très attendu à La Réunion

Jean-François Carenco arrive dans le département ce jeudi en pleine nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le ministre délégué chargé des Outre-mer devra également composer avec d’autres revendications sociales et économiques tout en faisant le point sur les grands dossiers. Par NP - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 06:28





Pas de rencontre prévue avec les syndicats mais une visite axée sur le développement économique avec notamment un entretien avec les actionnaires d'Air Austral à son arrivée mais également la question de l'autonomie alimentaire pour sa deuxième journée de visite. Trois jours de visite qui promettent d'être chargées pour le ministre. Jean-François Carenco débarque ce jeudi dans une atmosphère surchauffée par le climat social tendu. Une cinquième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites se tient alors que 3.200 manifestants, selon les autorités, ont défilé samedi dans les rues de Saint-Denis et Saint-Pierre pour s'opposer notamment au recul de l'âge de la retraite à 64 ans.





Lors de sa précédente visite, Jean-François Carenco avait échangé avec les représentants de l'Observatoire des Prix des Marges et des Revenus (OPMR). Mais cette fois-ci, outre l'agriculture, Jean-François Carenco abordera avec les présidents de collectivités d'autres grands dossiers tels que le logement ou encore la formation professionnelle. C'est que la colère monte également chez les agriculteurs. Les syndicats et les coopératives agricoles ont manifesté ce lundi 13 février dans le chef-lieu pour demander un soutien des institutions face à l'inflation et ont annoncé retourner dans la rue à l'occasion de la visite du ministre en charge des Outre-mer. Jean-François Carenco se rend ainsi dans le sud vendredi matin dans une exploitation de fruits et légumes de Petite-Ile puis à la CILAM pour ensuite à l'occasion du déjeuner revenir avec l'ensemble des acteurs sur "des enjeux de la souveraineté alimentaire, sur les plans de filière et sur le plan d'autonomie alimentaire qui est en cours d'élaboration".

La visite du ministre se déroule également dans un contexte de grogne chez les médecins libéraux . A l’appel d’une intersyndicale, des cabinets médicaux mais aussi SOS Médecins ont fermé leurs portes et ont fait la grève en ce mardi 14 février. Leurs revendications portent sur la hausse des tarifs et dire non à la loi Rist, qui veut notamment permettre un accès direct aux infirmiers, kinésithérapeutes ou encore orthophonistes sans passer par la case médecin traitant au préalable. Le dernier rendez-vous du ministre Carenco pour cette visite de trois à La Réunion est dédié au Conseil National de la Refondation en Santé. Du 22 novembre au 1er décembre dernier, quatre ateliers avaient été organisés dans l’"objectif de faire émerger du terrain des solutions concrètes pour améliorer le système de santé".