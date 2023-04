"Le ministère du Travail ou le ministère de la honte !?"

Depuis le 19 janvier 2023 et la première manifestation à l’initiative de l’intersyndicale nationale, la France se réveille, se rebelle, refuse cette réforme qui prévoit notamment un âge de départ à la retraite repoussé à 64 ans et privilégie la mort au travail plutôt que les grandes vacances bien méritées en bonne santé.



Aux manettes de cette casse sociale, la nouvelle égérie de Macron, Olivier DUSSOPT : girouette socialiste opposée au précédent allongement de l’âge de départ en retraite et son Ministère tout aussi dévoué dans la casse des acquis sociaux.



Après les révélations des nombreux mensonges mis en lumière par les députés de l’opposition (notamment quant au nombre ridicule de bénéficiaires de la retraite à 1200€ BRUT), après les révélations du journal l’Humanité (1) quant à l’existence d’une note de la DGT (2) datée du 13 mars 2023 qui pourrait être rebaptisée : « comment sanctionner les grévistes ? », ne voilà-t-il pas que l’Administration se met à mentir sur les remontées statistiques des grévistes.



Les camarades SOLIDAIRES en poste au sein de la DEETS (3) de La Réunion ont interrogé à de nombreuses reprises, depuis le début de ce mouvement social, leur direction quant aux remontées statistiques des grévistes au sein de cette structure. À force de pugnacité et de relances, les informations ont finalement été transmises à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Administration…. deux mois après la première demande.



Oui mais voilà, les chiffres remontés sont totalement faux et ne correspondent nullement à la réalité des faits. Outre les propos intolérables tenus par certains cadres sur les grévistes, la direction de la DEETS a eu le cynisme d’indiquer, par exemple, que seul un agent était en grève le 23 mars et aucun lors de la dernière journée d’action le 28 mars 2023. Ces affirmations sont totalement fausses et intolérables !!! C’est un comble que la représentation locale du ministère du travail soit incapable de recenser les grévistes, n’estce pas ?



Pire, suite à une missive des élus SOLIDAIRES de la DEETS 974, mettant en lumière ces mensonges, les chefs de services ont été invité·es à recenser les grévistes a posteriori.



SOLIDAIRES Réunion s’oppose à ce stratagème qui permet d’atténuer artificiellement les chiffres des grévistes dans la fonction publique. À la lueur de ces pratiques, nous comprenons beaucoup plus facilement les prises de parole de nos différents ministres qui minimisent l’ampleur des mobilisations chez les fonctionnaires.



SOLIDAIRES Réunion s’insurge face à ces mensonges et ce mépris pour les agent·es qui perdent une journée de traitement pour défendre une cause qui leur est chère et en laquelle iels croient. Si les chiffres sont faux, nous ne doutons néanmoins pas que tous·tes les grévistes, déclaré·es ou non, seront bien amputé·es d’une journée de traitement sur les prochaines fiches de paie….



SOLIDAIRES Réunion ne cessera jamais d’encourager l’ensemble des personnels à dénoncer tous ces agissements et appelle plus que jamais l’ensemble des agent·es publics et des travailleur·ses du privé à rejoindre les cortèges lors de la prochaine journée de mobilisation prévue le 6 avril 2023. Plus que jamais, nous allons gagner



1 https://www.humanite.fr/social-eco/droit-de-greve/revelation-le-ministere-du-travail-ouvre-la-chasse-aux-syndicalistes-grevistes-788023

2 Direction Générale du Travail

3 Directions de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités