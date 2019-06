Le militant panafricain Kémi Seba est à La Réunion

Kémi Seba d’ "Urgences panafricanistes" a atterri ce lundi sur le sol réunionnais. Le militant est de passage sur l'île dans le cadre de ses tournées qu'il réalise sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, pour lutter contre le néocolonialisme au 21e siècle.



L'activiste politique quittera La Réunion le 30 juin prochain, mais avant il donnera une conférence unique ce vendredi à la salle Candin, à Sainte-Clotilde.



Cette conférence organisée par le comité "panafricain réunionnais", créé par 5-6 associations, aura pour thématique "le peuple réunionnais face au colonialisme".



"On le fait vraiment dans un esprit d'unité, de rassemblement et nous allons aborder tous les sujets qui touchent l'île, qui empêchent tout développement économique, solidaire et durable. Comme le personnage Kémi Seba, il n'y aura pas de tabou, de peur, à cette conférence", confie notamment l'un des organisateurs, Matthieu Laude.