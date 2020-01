A la Une ... Le militant écologiste Jean-Pierre Espéret est décédé

Le militant écologiste Jean-Pierre Esperet est décédé à l'âge de 73 ans. Investi en politique, il a représenté les verts dans de nombreuses élections (municipales, législatives, cantonales), avant d'être élu conseiller municipal sur la liste de Gilbert Annette.



"Il fut l’un des fondateurs du parti Vert à La Réunion et l’un de ses premiers dirigeants à une époque où l’écologie était marginale car peu comprise", a réagi Jean-Pierre Marchau, secrétaire régional d'EELVR.



Impliqué dans le monde associatif, le septuagénaire était aussi écrivain. Il a notamment écrit des livres pour enfants publiés chez Flammarion.



Les réactions des politiques :



Jean-Pierre Marchau, pour EELVR



JEAN-PIERRE ESPÉRET, PIONNIER DE L’ÉCOLOGIE À LA RÉUNION

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous apprenons le décès de notre ami et camarade Jean-Pierre Espéret.



Il fut l’un des fondateurs du parti Vert à La Réunion et l’un de ses premiers dirigeants à une époque où l’écologie était marginale car peu comprise.



Incontestablement, le parti EELVR lui doit beaucoup, Jean Pierre était dans sa vie un véritable écolo et un infatigable militant de la cause environnementale au sein de plusieurs associations. On le sait peut-être moins, Jean-Pierre était aussi un écrivain, auteur notamment de livres pour enfants publiés chez Flammarion.



Europe Écologie Les Verts Réunion présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches et s’associe à leur chagrin.





Yvette Duchemann :



Madame, Monsieur



C’est avec tristesse que j’apprends le décès de mon collègue et ami Jean-Pierre ESPERET. Il a été et restera l’un des fervents défenseurs de l’Ecologie à La Reunion et un adjoint municipal compétent et efficace.



Nous avons ensemble mené des projets, gagné des combats pour que St-Denis et La Reunion s’inscrivent dans la Transition Ecologique, vitale pour notre avenir. Avec tout mon coeur, je te remercie.



Mes sincères condoléances à toute sa famille. Nicolas Payet Lu 990 fois







Dans la même rubrique : < > Band cochon: Plus de 100 photos de dépôts sauvages cette semaine Le Réunionnais Judikaël Mistrin est accusé de vouloir quitter Maurice sans payer ses employés