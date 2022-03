Bien être Le miel : lorsque la nourriture des abeilles contribue à notre santé…

Le miel est devenu un aliment très prisé pour ses bienfaits naturels. L’Homme a donc décidé depuis plusieurs milliers d’années de recueillir ce nectar dans des ruches. Il existe plusieurs variétés de miels, monofloraux ou polyfloraux. Leurs saveurs varient selon les espèces de plantes butinées. Par Chrisy - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 11:18





Anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisante, antibactérienne



Une consommation régulière aura des effets bénéfiques sur notre système immunitaire car ce nectar est riche en antioxydants, en minéraux, en oligo-éléments et vitamines. Attention, tout de même à ne pas en abuser. Même s’il est naturel, cela reste du sucre.

Certaines variétés de miel auront des vertus thérapeutiques plus ou moins importantes selon leurs valeurs nutritives : anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisante, antibactérienne…



En plus d’une consommation alimentaire, il sera souvent utilisé en masque comme soin de la peau ou des cheveux car riche en potassium et vitamine D.



À la Réunion, on retrouve le miel de baie rose, de letchis, le miel des fleurs et de forêt. En attendant Miel Vert, il est tout à fait possible de retrouver ces produits chez les petits producteurs, sur les étales des marchés forains ou encore chez votre marchand de fruits et de légumes…



Consommons local !



Pour retrouver Chrisy :

Facebook : H&H with Chrisy

