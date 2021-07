Faits-divers Le meurtrier présumé d'Erminah mis en examen

Un homme soupçonné d'avoir tué Erminah dont le corps avait été retrouvé sans vie en février à l'Etang du Gol, vient d'être écroué, selon Le Quotidien de La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 3 Juillet 2021 à 07:00

L'agriculteur est une des connaissances d'Erminah. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Plusieurs indices auraient été relevés durant l'enquête et le pointeraient du doigt : sa camionnette a notamment été retrouvée abandonnée dans le secteur et l'homme a plusieurs fois changé sa version des faits durant les auditions, révèle Le Quotidien de La Réunion.



Février dernier, le corps sans vie d'Erminah, une mère de famille du Tampon, était retrouvé à moitié immergé dans l'Étang du Gol. Une enquête pour meurtre avait rapidement été ouverte la malheureuse ayant perdu la vie suite à des coups. Mais malgré des semaines d'investigations, le mystère était resté entier sur les circonstances du décès. Un voile vient de se lever.



Après cette découverte macabre, la procureure de la République de Saint-Pierre, Caroline Calbo, avait ouvert une enquête pour meurtre. Depuis, une dizaine d'enquêteurs de la section de recherches est en charge du dossier et ne ménage pas ses efforts pour retrouver le ou la coupable. Un suspect a donc pu être interpellé plus de 4 mois après les faits.



L'emploi du temps de la victime a été épluché notamment dans les 48 heures avant sa mort datée à quelques heures seulement avant la découverte macabre. Son domicile a été passé au crible alors que trois premières gardes à vue n'ont donné lieu à aucune interpellation. Toutes les pistes ont été envisagées; une relation tarifée ou un rendez-vous galant qui aurait mal tourné, une dispute se terminant par des coups mais avec qui ? Car la jeune femme fréquentait plusieurs personnes et de nombreux suspects ont été entendus.



C'est donc un agriculteur qui connaissait bien Erminah qui a été mis en examen au terme d'une enquête de près de 5 mois.