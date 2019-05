"Le métissage des cultures, la créolisation du monde, c’est tout cela la mémoire de l’esclavage".

Emmanuel Macron présidait la cérémonie au jardin du Luxembourg pour la première fois de son mandat. "Les années ont passé, mais les conséquences sont toujours là ", a reconnu le chef de l’Etat, qui a longuement rendu hommage aux grandes personnalités de la lutte pour l’abolition de l’esclavage.



Le président a notamment annoncé la création d’un mémorial dans les Jardins des Tuileries pour 2021 : "Je souhaite que ce moment soit pour notre pays l’occasion de rendre aux victimes de l’esclavage et à leurs descendants l’hommage solennel de la nation qu’ils méritent ", a-t-il déclaré.



"Un devoir d’action qui est le nôtre"



Une "Fondation pour la mémoire de l’esclavage", déjà évoquée par François Hollande en 2016, sera prochainement créée à l’hôtel de la Marine, et des moyens supplémentaires alloués au mémorial ACTe de Point-à-Pitre.



La question de l’enseignement de l’esclavage a également été évoquée par Emmanuel Macron qui a annoncé que "dans le cadre de la réforme des programmes du lycée, les élèves de seconde traiteront de manière approfondie du système esclavagiste tandis que les programmes de première étudieront le long combat des abolitions jusqu’au décret de 1848".



"L’esclavage demeure une terrible réalité contemporaine vécue par plus de 20 millions de personnes", a déclaré le président, qui évoque alors "un devoir d’action qui est le nôtre."