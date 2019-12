Courrier des lecteurs Le messager

Pourquoi faire rêver les enfants si l’adulte n’a pas droit ?



Je trouve cela absurde surtout, par les temps qui courent.



Dans les couleurs du flamboyant et des letchis, je vous envoie par ce messager ailé (le paille en queue) une missive pour des vœux désirés.



Je ressens et je vois aux quatre points cardinaux, la douleur du suicide dans l’âme des mortels et la tristesse au plus profond de leurs entrailles.



Donc ! je vous demande en ce jour de nativité, d’exaucer ces prières.



Un monde bien plus propre.



Un sauveur pour l’espérance des cœurs noyés dans la vase des imbus.



Moi je, moi je. L’égoïsme !

Que les guerres des fanatiques et bien d’autres encore cessent de salir l’oxygène de nos poumons pour que cette terre puisse de nouveau respirer.



Que l’égalité, ne soit pas un vain mot, entre les sexes et la justice économique.



Que les enfants puissent à nouveau rêver des contes de nos grands-mères et qu’ils sortent dans le profit de la dure réalité et dans la léthargie de ce monde de consommation.



Que l’écologie dans les années futures se fasse à bon escient.



Et pour finir, ce monde divisé par le racisme économique, chercher une manière différente pour donner du soleil dans les cœurs ténébreux.



Je termine ces quelques mots sur l’espoir que ces rêves soient positifs pour le bien de l’humanité et que cette planète puisse encore trouver son espace dans la galaxie. Karo Dambreville Lu 99 fois







Dans la même rubrique : < > Tahiti aux Jeux Olympiques, et La Réunion aux jeux du cirque… Retraites : l’arnaque de l’âge pivot